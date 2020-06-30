Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализовали

ВЛАДИМИР, 30 июня. /ТАСС/. Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализован. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

"В 23:20 объявлена локализация на площади 2,4 тыс. кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

От огня пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена.

Пожар в здании ДК произошел в 21:16. Как сообщил ТАСС глава города Алексей Соколов, ремонтных работ в момент возгорания внутри не проводилось.

Здание было построено в 1929 году, в 2019 году в доме культуры по госпрограмме проводился ремонт кровли. Помещение принадлежит муниципальному учреждению культуры "Единый социально-культурный центр".

Это уже второй крупный пожар в учреждениях культуры Владимирской области за два дня. 29 июня возгорание площадью 500 кв. метров произошло в здании Владимирского академического театра драмы, в результате этого пострадала сцена, зрительный зал и фойе.