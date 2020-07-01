СК возбудил дело против матери, пытавшейся убить ножом свою четырехлетнюю дочь

ТАСС, 1 июля. Следовали возбудили уголовное дело в отношении 39-летней матери, которая пыталась убить ножом свою 4-летнюю дочь в селе Хохол Воронежской области. Об этом сообщает СК по региону.

По предварительным данным, накануне днем женщина, пытаясь убить свою 4-летнюю дочь, нанесла ей не менее одного удара ножом в область груди. Сразу после этого девочку обнаружили родственники, которые вызвали скорую. Ребенок был срочно доставлен в больницу, где пострадавшей оказали помощь.

"Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным СК, ход расследования находится на контроле исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления.