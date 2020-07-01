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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло рядом с Курилами и Камчаткой

Очаг залегал на глубине 68 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Сейсмологи в среду зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с северокурильским островом Шумшу (Сахалинская область) и южной оконечностью полуострова Камчатка землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Глубина очага составила 68 км, магнитуда - 4,6", - сообщил собеседник агентства.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков пока не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и разрушений нет.

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РоссияКамчатский крайСахалинская область
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