Землетрясение магнитудой 4,6 произошло рядом с Курилами и Камчаткой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Сейсмологи в среду зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с северокурильским островом Шумшу (Сахалинская область) и южной оконечностью полуострова Камчатка землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Глубина очага составила 68 км, магнитуда - 4,6", - сообщил собеседник агентства.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков пока не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и разрушений нет.