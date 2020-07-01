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В Краснокамске горит производственное здание

Площадь возгорания составляет 400 кв. м

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Производственное здание горит в городе Краснокамске Пермского края, огонь распространился на 400 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

Как отметили в министерстве, поступило сообщение о пожаре на улице Шоссейная. "Горение происходит внутри здания, по предварительной информации, на площади 400 кв. метров. Угрозы распространения пламени на соседние строения нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что информация о погибших и пострадавших не поступала. В тушении пожара принимают участие 60 человек и 19 единиц техники.

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