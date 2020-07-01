СМИ: трое погибли в результате циклона на юге Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в результате мощного циклона, обрушившегося во вторник на южный бразильский штат Санта-Катарина. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на местные спасательные службы.

Как уточняется, одной из жертв стала пожилая жительница города Шапеко на западе штата, на которую упало вырванное мощным порывом ветра дерево. В пригороде столицы региона Флорианополиса мужчина погиб в результате удара током после обрыва электропровода, еще один человек погиб при обрушении инженерной конструкции. Скорость ветра местами превышала 100 км/ч, сообщает портал.

По данным электроснабжающей компании штата, порядка 1,5 млн человек остались без света. В отдельных районах падающими деревьями перекрыты дороги, часть домов осталось без крыши. 1 июля в регионе ожидают повторного ухудшения погоды.

По словам метеоролога Эрнани де Лима Насименту из Федерального университета в Санта-Марте, подобные природные явления не являются редкостью в регионе в это время года. "Этот оказался более интенсивным, нежели обычно. Такие циклоны еще называют "метеорологическими бомбами", - приводит портал его слова.