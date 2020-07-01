Число жертв ДТП у села Заозерное в Хабаровском крае увеличилось до трех

ХАБАРОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Число погибших в аварии с участием автомобиля ФСИН у села Заозерное в Хабаровском крае, которая произошла 29 июня, увеличилось до трех. Об этом ТАСС сообщили в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции региона в среду.

Авария произошла в понедельник в 14:50 мск. На месте погибли два человека, семерых госпитализировали в хабаровские больницы в тяжелом состоянии. Участниками ДТП на служебном автомобиле "Нива" стали сотрудники УФСИН, возвращавшиеся в Хабаровск после проверки колоний в Заозерном, один из них погиб. В их автомобиль врезалась встречная легковушка.

"Еще один участник этой аварии скончался в медучреждении", - сказал представитель отделения.