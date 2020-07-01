В Пермском крае нашли пропавшую 11-летнюю девочку

ТАСС, 1 июля. Сотрудники Росгвардии нашли 11-летнюю жительницу города Березняки Пермского края, которая пропала в ночь на понедельник. В поисковой операции участвовало 130 человек, было возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

"Ранним утром 1 июля 2020 года девочка была найдена сотрудниками Росгвардии, участвовавшими в поисковых мероприятиях, спящей на улице в кустах в одном из районов города Березники. В настоящее время ребенка осматривают врачи, которые оценят состоянии здоровья и в случае необходимости примут все неотложные меры", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства исчезновения девочки. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство".

По данным следствия, девочка ушла из квартиры жилого дома по улице Свердлова в Березниках, где проживала с бабушкой и дедушкой. Поисковые отряды в течение двух суток осматривали предполагаемые места нахождения ребенка, а также просили помощи у местных жителей в социальных сетях.