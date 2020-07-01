Причиной пожара в драмтеатре Владимира могло стать короткое замыкание

ТАСС, 1 июля. Короткое замыкание при проведении электротехнических работ, по предварительной версии, стало причиной пожара во Владимирском академическом театре драмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Как сегодня стало известно из работы органов дознания, ремонт выполняли два электромонтера. В результате нарушения правила производства электротехнических работ, предварительно, произошло короткое замыкание, которое и стало причиной трагедии. По информации дознавателей МЧС России, возгорание возникло при замене электрооборудования силами подрядной организации, которая привлекалась к ремонтным работам в учреждении в 2016 и 2018 годах", - цитирует пресс-служба врио начальника ГУ МЧС Руслана Блинова.

По его словам, на месте работали 50 человек и 16 единиц техники.

Пожар площадью 500 кв. м произошел в здании театра 29 июня. По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при проведении электротехнических работ во время ремонта. В результате возгорания повреждена сцена театра, частично зал и фойе. Пострадал мужчина 1969 года рождения, он госпитализирован и находится в стабильно тяжелом состоянии.

В новость внесена правка (09:18 мск) - передается с уточнением объекта, где произошел пожар.