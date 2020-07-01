В Подмосковье девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Такси и пассажирский микроавтобус "Газель" столкнулись в Чеховском районе Подмосковья, пострадали девять человек, в том числе подросток. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

ДТП произошло при повороте на населенный пункт Ровки. "Произошло столкновение такси и маршрутки, следовавшей из Чехова в Ваулово. В результате пострадали девять человек, включая подростка, пять из них госпитализированы в Чеховскую городскую больницу, четверым помощь оказывают на месте", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в маршрутке находились 12 пассажиров и водитель, в такси был один водитель. Движение на автодороге частично затруднено.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, авария произошла на втором километре дороги Чехов - Кресты. "В результате автобус опрокинулся. Известно, что такси следовало по второстепенной дороге, а ГАЗ по главной. В результате происшествия 8 человек пострадали в автобусе, а также травмы получил водитель легкового автомобиля", - сообщили в главке. По данным полиции, всего в автобусе находились 15 человек.

В новость внесены изменения (09:10 мск) - добавлена информация пресс-службы ГУ МВД по Московской области в четвертом абзаце.