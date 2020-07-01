Причиной пожара в ДК в Гусь-Хрустальном могли стать короткое замыкание или поджог

ТАСС, 1 июля. Короткое замыкание и поджог чердачного помещения рассматриваются как предварительные причины пожара в здании дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Одной из предварительных причин рассматривается поджог чердачного помещения, как вторую причину рассматривают электротехническую", - приводит пресс-служба слова врио начальника ГУ МЧС Руслана Блинова.

Пожар в здании ДК произошел в 21:16 мск 30 июня, в 23:20 мск была объявлена локализация на площади 2,4 тыс. кв. метров, открытое горение ликвидировали в 03:00 мск 1 июля. Пострадала часть третьего этажа, зрительный зал и сцена.

Это уже второй крупный пожар в учреждениях культуры Владимирской области за два дня. 29 июня возгорание площадью 500 кв. м произошло в здании Владимирского академического театра драмы, в результате пострадала сцена, зрительный зал и фойе.