С начала 2020 года два сотрудника ГИБДД погибли и 158 пострадали на службе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Два сотрудника ГИБДД России погибли и еще 158 пострадали при исполнении служебных обязанностей с начала этого года. Об этом сообщил руководитель ГИБДД России Михаил Черников.

"Служба в Госавтоинспекции действительно зачастую сопряжена с рисками для жизни. В этом году при исполнении служебных обязанностей погибли два сотрудника и 158 получили ранения", - сказал он в интервью "Аргументам и фактам".

По его словам, в 2019 году при исполнении служебного долга погибли 11 и ранены 533 сотрудника. "Наши сотрудники каждый день оказывают помощь на дороге, участвуют в раскрытии преступлений, задержаниях лиц, находящихся в розыске. Осуществляя надзор за дорожным движением, они не знают, кто перед ними окажется, - добропорядочный гражданин или преступник", - сказал Черников.

Он сообщил, что только в этом году за проявленное мужество и отвагу к награждению орденом Мужества представлены двое сотрудников, еще двое награждены медалью "За отвагу", трое - медалью "За спасение погибавших".