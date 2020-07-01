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В Японии арестовали мужчину, пытавшегося прорваться к кортежу Синдзо Абэ

Свой поступок он объяснил желанием лично потребовать от премьер-министра уйти в отставку

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Житель Японии, попытавшийся прорваться к кортежу премьер-министра Синдзо Абэ, был арестован токийской полицией. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел в прошлом месяце. 63-летний мужчин с одиночным пикетом протестовал перед зданием канцелярии главы японского правительства. В какой-то момент он попытался прорваться через заграждение к кортежу Синдзо Абэ и даже сбил с ног одного из сотрудников охраны, пытавшегося остановить его.

Свой поступок мужчина объяснил желанием лично потребовать от премьер-министра уйти в отставку.

По данным Kyodo, раньше мужчина уже несколько раз устраивал одиночные пикеты перед канцелярией премьер-министра страны.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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