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В центре Нальчика горит магазин

Площадь пожара составляет 200 кв. м

НАЛЬЧИК, 1 июля. /ТАСС/. Магазин мясной продукции горит в центре Нальчика. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В 10:21 мск поступило сообщение о том, что в Нальчике по улице Кирова горит магазин. По прибытии было установлено, что горит магазин "Райан" на площади 200 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы 40 человек, используется восемь единиц техники, добавили в ведомстве, угрозы распространения огня на другие здания нет.

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