В районе набережной Дона в Ростове-на-Дону столкнулись два судна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Два судна столкнулись в районе набережной Дона в Ростове-на-Дону. Следователи проводят проверку после ЧП, сообщила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Ранее об инциденте сообщал источник в правоохранительных органах.

"Следователи Ростовского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия, осматривают судна с применением криминалистической техники, опрашивают судоводителей, очевидцев произошедшего. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская.

По предварительным данным, в среду в 10:40 судно "Волго-Дон" в акватории реки Дон столкнулось с учебно-тренировочным судном Института водного транспорта им. Г. Я. Седова, пришвартованного к причалу. В результате происшествия пострадавших нет, также нет угрозы окружающей среде. В результате столкновения зафиксированы повреждения привального бруса на учебно-тренировочном судне.

В новость внесены изменения (12:33 мск) - добавлена информация от СК.