СК проведет проверку в отношении экс-сотрудника Генпрокуратуры, напавшего на полицейского

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку в отношении бывшего сотрудника Генпрокуратуры по факту применения им насилия в отношении полицейского в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Сотрудник Генпрокуратуры, по данным СМИ, был остановлен полицией за нарушение общественного порядка возле одного из домов на 2-й Филевской улице, а затем доставлен в отделение полиции, где применил насилие в отношении полицейского.

"Глава ведомства поручил тщательно проверить все обстоятельства произошедшего, дать принципиальную оценку действиям нападавшего, а также поставил на контроль в центральном аппарате ход процессуальной проверки и ее результаты", - отметили в СК.