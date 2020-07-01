Неизвестный ограбил банк в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Неизвестный в среду ограбил отделение банка в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленник пока не задержан.

Инцидент подтвердили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка подтвердили. "Инцидент подтверждаем. Никто не пострадал. В настоящее время банк оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в поисках преступника", - сказали в пресс-службе.

Сумму похищенного в банке не уточнили.