В Чечне фура врезалась в дом после ДТП

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль и легковушка столкнулись в чеченском поселке Ойсхара, в результате ДТП фура въехала в жилой дом. Как сообщили в среду в пресс-службе МЧС России, один человек погиб и один пострадал.

Информация о ДТП поступила в 11:20. "Сотрудники МЧС производили деблокировку пострадавших в ДТП. Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении, водитель фуры получил травмы средней степени тяжести, он был передан прибывшей бригаде скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в частном доме в момент ДТП находился один человек, он не пострадал.

Сейчас проводится разбор завала. Всего от МЧС задействовано 47 человек и девять единиц техники. На месте работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.