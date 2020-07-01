В Красногорске возник пожар в ангаре с покрышками

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ангар с покрышками и мусором горит в деревне Гольево в Красногорске Московской области, площадь пожара составляет 2 100 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре на улице Центральной, дом 1 поступила в 13:51 мск. "По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение ангара с покрышками и мусором по всей площади - 2 100 кв. м", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах добавил, что с места пожара идет черный столб дыма, который виден в радиусе нескольких километров. По его словам, огонь может перекинуться на ближайший автосервис.

"Есть угроза перехода огня с горящего ангара на вплотную расположенный автосервис", - сказал собеседник агентства. Также он сообщил о частичном обрушении ангара.

По данным источника, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

В пресс-службе главка МЧС добавили, что на место пожара выдвинулась лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе. "Проводится наращивание сил и средств", - отметила собеседница агентства.

По предварительной информации, пострадавших нет.