Квартира загорелась в жилом доме на севере Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, спасены из горящей квартиры в жилом доме на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что из окна четвертого этажа дома 17а, корп.1 по Валдайскому проезду наблюдается черный дым. В ходе разведки и тушения пожара, из горящей квартиры по автолестнице были спасены три человека", - сказал собеседник агентства, отметив, что двое из спасенных - дети.

По его словам, сведений о пострадавших не поступало.