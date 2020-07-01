Полиция Литвы разыскивает объявленного в розыск Интерполом россиянина

ВИЛЬНЮС, 1 июля. /ТАСС/. Литовская полиция разыскивает гражданина РФ, который объявлен в розыск Интерполом по подозрению в совершении экономических преступлений. Об этом в среду сообщило национальное радио LRT.

"Россиянин 1969 года рождения прибыл в Вильнюс во вторник вечером рейсом из Таллина. При прохождении процедуры пограничного контроля он исчез из поля зрения должностных лиц", - передала радиостанция. Отмечается, что у него есть вид на жительство в Эстонии.

Документы сбежавшего остались у пограничников. Выяснилось, что он разыскивается Интерполом по ордеру России. Розыски в аэропорту результата не дали.

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