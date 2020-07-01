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Число жертв сильных ливней на юго-западе Китая возросло до 14

Еще восемь человек числятся пропавшими без вести

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Количество погибших в результате проливных дождей, обрушившихся на китайскую юго-западную провинцию Сычуань, возросло до 14 человек. Как сообщили в среду власти уезда Мяньнин на юге провинции, еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 10 пропавших без вести.

Сильные ливни обрушились на Мяньнин 26 июня. По данным на среду, более 5,6 тыс. местных жителей переселены из зоны повышенного риска в соседние села и районы. По предварительным оценкам, сумма экономического ущерба превысила 738 млн юаней ($104 млн).

Спасательные работы продолжаются.

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