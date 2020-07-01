Пожар в ангаре в Красногорске локализовали

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в Красногорске локализовали на площади 2 200 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 15:18 мск объявлена локализация на площади 2 200 кв. м", - сказала собеседница агентства.

Информация о пожаре в ангаре с покрышками и мусором на улице Центральной, дом 1 поступила в 13:51 мск. По данным источника ТАСС в экстренных службах, произошло частичное обрушение ангара.

К ликвидации пожара привлечено более 60 человек и 19 единиц техники. На место ЧП выдвинулась лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе. По предварительной информации, пострадавших нет.