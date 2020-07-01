Полиция Сиэтла задержала 13 протестующих в ходе зачистки "автономной зоны"

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Полиция Сиэтла (штат Вашингтон) задержала по меньшей мере 13 человек в ходе разгона протестующих из так называемой автономной зоны, провозглашенной в одном из центральных районов города. Об этом сообщается в среду в аккаунте полицейского управления в Twitter

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Полицейские приступили к разгону протестующих после публикации в ночь на среду соответствующего указа мэра города Дженни Деркан. Согласно заявлению полиции, это было необходимо из-за того, что в последнее время в стычках внутри "автономной зоны" и рядом с ней погибли двое подростков, несколько человек пострадали.

Операция по зачистке от протестующих центрального района города началась рано утром в среду, в ней задействованы до 100 полицейских. Указ мэра предполагает, что все протестующие, которые находятся на территории "автономной зоны", нарушают режим чрезвычайной ситуации.

Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили "автономной зоной" один из центральных районов города, установив на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности освободить полицейский участок в данном районе, после чего здание заняли демонстранты. Некоторые из протестующих требовали расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав темнокожих.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. 11 июня в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Национальной гвардии США.