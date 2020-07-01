МВД передаст в СК материалы проверки в отношении полицейского, сломавшего руку журналисту

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. МВД РФ передаст в Следственный комитет материалы проверки в отношении полицейского, который сломал руку журналисту на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.

"Еще до получения официальных документов из медицинских учреждений Санкт-Петербурга по степени тяжести травмы у гражданина Френкеля было принято решение для эффективной проверки направить этот материал в Следственный комитет с учетом исключения трактования какой-либо корпоративной солидарности и оценки деятельности нашего сотрудника. Туда будут предоставлены и дополнительные материалы с подобного рода событий, связанные с гражданином Френкелем, с 2016 года", - сказал Горовой, выступая в ЦИК.

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Давид Френкель во вторник, 30 июня, около 15:00 мск приехал на участок для голосования "из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса". Сотрудники полиции по неизвестным причинам приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли Френкелю травму. У журналиста сломана рука.

По данным петербургской полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением "об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии".