Пожарный пострадал при разборе конструкций сгоревшего дома культуры в Гусь-Хрустальном

ВЛАДИМИР, 1 июля. /ТАСС/. Пожарный пострадал при проливке и разборе конструкций сгоревшего дома культуры в Гусь-Хрустальном. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

"При обрушении конструкций здания произошло возгорание в подвале. При проливке и разборе конструкций на пожаре пострадал пожарный 1981 года рождения, получил ожоги и был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным ГУ МЧС, причиной пожара стал поджог. Очаги распространения огня находились внутри здания сразу в нескольких местах.

Пожар в здании ДК произошел вечером 30 июня, в 23:20 была объявлена локализация на площади 2,4 тыс. кв. м, в 03:00 ликвидировано открытое горение, однако полная ликвидация еще не объявлена. Ранее сообщалось, что пострадала часть третьего этажа, зрительный зал и сцена. Погибших нет. Спасателям удалось отстоять от огня рядом стоящие здания.

Здание дома культуры было построено в 1929 году, в 2019 году в доме культуры по госпрограмме проводился ремонт кровли. Помещение принадлежит муниципальному учреждению культуры "Единый социально-культурный центр".