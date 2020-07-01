В Ростовской области возник лесной пожар на площади 11 га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Пожарные тушат лесной пожар, возникший на площади 11 га в Белокалитвинском районе Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, возгорание произошло на территории старого горельника.

"В 16:30 мск в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о пожаре в Белокалитвинском районе на землях лесного фонда. Горит старый горельник", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли вертолет МЧС России Ми-8, он выполнил пять сбросов воды.

В пресс-службе отметили, что угрозы населенным пунктам нет, однако существует угроза распространения огня. В борьбе с пожаром принимают участие 75 человек личного состава, привлечена 21 единица техники, в том числе 33 сотрудника МЧС России и девять единиц техники.