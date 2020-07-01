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В Ростове-на-Дону обрушилась крыша жилого дома

В результате инцидента никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Крыша четырехэтажного жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону. Как сообщают в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города, в результате происшествия никто не пострадал.

"В Ленинском районе в подъезде четырехэтажного жилого дома 1910 года постройки рухнула крыша", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что на место происшествия направлены две поисково-спасательные группы. Специалисты установили, что в подъезде дома, на лестничном марше произошло обрушение деревянной подшивки потолка.

"Пострадавших нет. Отселение жильцов не требуется", - отметили в управлении. На месте происшествия проводится разбор поврежденных конструкций.

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