Пожар в магазине в центре Нальчика потушили

НАЛЬЧИК, 1 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в магазине в центре Нальчика на площади 1 тыс. кв. м. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

"По состоянию на 19:43 мск пожар на территории "Райян" полностью потушен, площадь пожара составила 1 000 кв. м. Погибших и пострадавших нет, причина и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

На месте работали 89 пожарных и 21 единица техники.

Ранее в среду в региональном главке МЧС сообщили, что в 10:21 мск поступила информация о пожаре на улице Кирова, в магазине мясной продукции "Райан". Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв. метров. Пожару был присвоен третий номер сложности.