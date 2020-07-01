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В чеченском селе Каргалинское горит крыша спортзала

Площадь возгорания составляет 600 кв. м

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Крыша отдельно стоящего спортивного зала горит в чеченском селе Каргалинское. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС России, пожар локализован на площади 600 кв. м.

Информация о пожаре по улице Коммунистическая поступила в 21:11 мск. "По прибытии к месту вызова было установлено, что горит крыша отдельно стоящего спортивного зала. Пожар локализован на площади 600 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что угрозы распространения огня на ближайшие здания отсутствует. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации привлечено от МЧС России четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

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