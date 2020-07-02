Не менее 24 человек стали жертвами нападения на реабилитационный центр в Мексике

МЕХИКО, 2 июля. /ТАСС/. Вооруженное нападение на реабилитационный центр в городе Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато в среду унесло жизни 24 человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщила радиостанция Fórmula со ссылкой на главу муниципального управления общественной безопасности Педро Кортеса.

Участники атаки скрылись с места происшествия, задержать их по горячим следам не удалось. Сведений о возможных причинах расправы обнародовано не было.

Ранее в среду президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал от властей Гуанахуато навести порядок в силовых и судебных структурах в связи с отсутствием результатов в борьбе с преступностью. Расположенный в центральной части республики штат в 2019 году стал самым опасным в стране, там были убиты свыше 3,5 тыс. человек.