Медведь напал на рыбака на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июля. /ТАСС/. Медведь напал на жителя Камчатки на берегу реки Авача, мужчина получил серьезные травмы и доставлен в больницу, сообщается на странице краевого Агентства лесного хозяйства и животного мира в Instagram.

"Инцидент произошел в полутора километрах от популярного кафе на Камчатке. Мужчина получил серьезные ранения спины, ног и рук. Из лап хищника жителя Камчатки с трудом отбили другие рыбаки и доставили в районную больницу. Принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного. Просим граждан воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время, при нахождении в лесу соблюдать правила безопасности, иметь при себе средства защиты", - говорится в сообщении.

Камчатская популяция бурого медведя достигает 16 тыс. особей. Ежегодно хищники выходят в населенные пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.