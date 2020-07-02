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В Подмосковье жильцы дома выкинули из окна мусор с бутылкой и ранили ребенка

Прокуратура Красногорска проводит проверку по факту травмирования четырехлетней девочки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Жильцы дома в Подмосковье выкинули из окна мусор, и находившаяся в нем бутылка ранила проходившую мимо четырехлетнюю девочку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"В микрорайоне Изумрудные Холмы на девочку, проходившую вместе с родителями возле многоквартирного дома, с высоты упал пакет, в котором находилась стеклянная бутылка", - сообщили в надзорном ведомстве.

Красногорская прокуратура проводит проверку по факту травмирования четырехлетней девочки. Ход проверки поставлен в прокуратуре области на контроль.

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