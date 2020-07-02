ФСБ в ходе операции изъяла 77 единиц оружия и 103 кг тротила

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. ФСБ России в ходе оперативных мероприятий изъяла у жителей разных регионов стране 77 единиц оружия и 103 кг тротила. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность 13 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кемеровской области - Кузбасса, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, а также добываемого в местах боев времен Великой Отечественной войны", - сообщили в ЦОС.

В результате из незаконного оборота изъято 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тыс. патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия.

"Пресечена деятельность пяти подпольных мастерских, оснащенных специализированным оборудованием", - добавили в ФСБ.