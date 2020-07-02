В Красногорске полиция начала проверку после упавшей на девочку бутылки с балкона

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Подмосковная полиция начала проверку после инцидента в Красногорске, где с балкона жилого дома выбросили мусор с бутылкой, которая попала в ребенка. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, накануне от дома №5 по бульвару Космонавтов бригадой скорой медицинской помощи в ЦРБ Красногорска была доставлена девочка 2016 года рождения, на которую во время прогулки упал пакет с бытовым мусором, в котором находилась стеклянная бутылка.

"В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили квартиру, в которой проживает женщина с 8-летней дочерью и 7-летним сыном. Она пояснила, что к ее сыну пришли его друзья 6, 7 и 8 лет, один из которых выбросил пакет с мусором с балкона общего пользования на 23-м этаже. В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних установлены все участники произошедшего и их места жительства. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказала Петрова.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили ТАСС, что красногорская прокуратура проводит проверку по факту травмирования четырехлетней девочки. Ход проверки поставлен в прокуратуре области на контроль.