Подозреваемый в госизмене экс-начальник курского райотдела полиции обжаловал арест

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в госизмене бывший начальник ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков обжаловал свой арест. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко, где подозреваемому была избрана мера пресечения.

"По Борзенкову поступила жалоба", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, дата рассмотрения апелляционной жалобы в Московском городском суде пока не назначена.

Как сообщали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, в рамках уголовного дела по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") был задержан начальник районного отдела управления МВД по Курской области подполковник полиции Дмитрий Борзенков 1981 года рождения. По данным контрразведки, он был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины. В ФСБ уточнили, что по заданию иностранной спецслужбы он собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд две недели назад арестовал Борзенкова на два месяца.

Дмитрий Борзенков занимал должность врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области. Он отстранен от службы на время расследования. По месту службы проводится проверка, чтобы официально уволить его из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.