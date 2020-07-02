Суд Шри-Ланки отпустил из СИЗО двоих россиян, задержанных по делу ученого Игнатенко

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Суд в Шри-Ланке изменил меру пресечения двум гражданам России, которые были задержаны по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе насекомых. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Суд отпустил из-под стражи двоих друзей Игнатенко - Артема Рябова и Николая Килафяна. Им изменили меру пресечения на личное поручительство. Сам Игнатенко пока остается в больнице из-за ухудшившегося самочувствия. На суде по мере пресечения Рябову и Килафяну присутствовал российский консул, заявивший ноту протеста местным властям в связи с арестом россиян", - сказал правозащитник. Он подчеркнул, что в тюрьме их держали в неприемлемых условиях: им приходилось спать на холодном полу, в камере, где, кроме них, находились почти 100 человек.

Мельников отметил, что ранее он и более 70 российских ученых обращались с открытым письмом к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой оказать помощь оказавшимся под арестом россиянам. "Сейчас Игнатенко, Килафян и Рябов крайне нуждаются в деньгах для оплаты адвокатов и поручителей. В связи с этим их родственники подготовили письмо в российский Фонд мира Леониду Слуцкому и Фонд поддержки соотечественников с просьбой оказать материальную помощь", - сказал он.

Игнатенко - ученый, сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону. Он с двумя друзьями был задержан в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти жукам и мелким животным. Россияне вину не признают и утверждают, что собирали лишь мертвых насекомых, которых фотографировали и выбрасывали, причем делали это вне заповедника, как того требует местное законодательство.