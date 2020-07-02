Источник: в Петербурге неизвестные сорвали с дома флаг России и разорвали его на части

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники сорвали с дома на улице Козлова в Санкт-Петербурге флаг России, разорвали его на части и пытались сжечь, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На месте инцидента был найден разорванный по швам флаг России", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел поздно вечером в среду, о происшествии по телефону 112 сообщил местный житель. По его словам, группа молодых мужчин и женщин сорвали с дома флаг России и пыталась его поджечь.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

За надругательство над государственным флагом РФ предусмотрена уголовная ответственность по статье 329 УК РФ.