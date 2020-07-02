Приговор в отношении Уилана вступил в силу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сторона защиты не стала обжаловать приговор гражданину США Полу Уилану, осужденному за шпионаж против РФ, и он уже вступил в силу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

"Мы не стали обжаловать, сроки обжалования уже прошли. Приговор вступил в силу. Мы решили поступить так, чтобы не терять время. Те два-три месяца, которые ушли бы на рассмотрение жалобы, можно теперь потратить на переговоры и организацию обмена Уилана на россиян, осужденных в США. После вступления в силу приговора юридических препятствий для этого нет", - сказал адвокат.

По словам Жеребенкова, его подзащитный пока не стал писать прошение о помиловании. "В этом нет необходимости. Президент РФ может его помиловать и без прошения", - сказал он.

Ранее адвокаты высказывали предположение, что Уилана могут обменять на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Представляющий их интересы адвокат Алексей Тарасов считал передачу своих подзащитных России вопросом политической плоскости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в вопросе о возможном обмене предложила "поставить многоточие".

Пола Уилана, имеющего помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). 15 июня Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Американец не признал вину и считает свое уголовное дело провокацией российских спецслужб.