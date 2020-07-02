Дело о драке в Подмосковье, где погиб бывший спецназовец, завершено и передано в ГП

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил следствие и направил в Генеральную прокуратуру РФ уголовное дело в отношении девятерых участников массовой драки в Красногорском районе Подмосковья, где летом 2019 года был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Уголовное дело об убийстве Белянкина передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства. По его словам, в случае утверждения обвинения дело поступит в Московский областной суд уже этим летом.