Военный эксперт Неелов осужден на семь лет колонии за передачу данных о сотрудниках ФСБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам колонии строгого режима Владимира Неелова за государственную измену и передачу немецкой фирме данных об обучении сотрудников ФСБ. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил [Неелову] наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Неелов признан виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Слушание прошло в суде в закрытом режиме. Как удалось установить на суде, Неелов за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативников ФСБ России. Сам осужденный вину признал частично, сообщив суду, что не считал переданные данные секретными.

Неелов - военный эксперт "Центра стратегической конъюнктуры", который известен своими комментариями о деятельности частных военных компаний. Он был арестован в ноябре 2018 года Лефортовским судом Москвы. Позже дело было передано в Городской суд Санкт-Петербурга.

По данным открытых источников, Неелов окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Он специализировался на изучении частных военных компаний, особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.