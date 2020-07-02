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СМИ: вертолет ВВС США совершил экстренную посадку в центре Сеула

В полиции сообщили, что во время полета возникла техническая неполадка в двигателе, из-за чего вертолет был вынужден приземлиться в парке в центре города

ТАСС, 2 июля. Вертолет воинского контингента США в Южной Корее в четверг экстренно сел в центре Сеула. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на полицию.

По ее данным, машина направлялась с военной базы в Сеуле на базу в город Пхёнтхэк в 65 км к югу от столицы. Во время полета возникла техническая неполадка в двигателе, из-за чего вертолет был вынужден приземлиться в парке, расположенном в центре Сеула, у реки Хан.

Как отметили в полиции, никто не пострадал. Воздушный поток, созданный винтами вертолета, повредил несколько торговых лавок.

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