СМИ: в ЮАР произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

ПРЕТОРИЯ, 2 июля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и еще несколько получили ранения при взрыве утром в четверг на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) во втором по величине городе Южно-Африканской Республики (ЮАР) Кейптауне. Об этом сообщила местная газета The Herald.
"Мы можем подтвердить, что в 04:00 (в 05:00 - мск) на НПЗ в Милнертоне произошел инцидент, - заявили во владеющей заводом компании Astron Energy. - Возникший пожар был ликвидирован". В компании подчеркнули, что детали произошедшего будут предоставлены позднее.
В свою очередь новостная служба News 24 опубликовала снимки разрушенных промышленных объектов.
UPDATE | At 10:00, News24 was advised that the casualty picture involved nine people. Two died - a man and a woman - and a seven people - four men and three women - were lightly injured. | @itchybyte https://t.co/QVDcbJPDAh— News24 (@News24) July 2, 2020