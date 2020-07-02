В Москве мужчина украл со склада фисташки на 1 млн рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Полиция в Москве задержала мужчину, укравшего со склада фисташки на 1 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"С заявлением о краже обратился генеральный директор одной из компаний. По словам заявителя, неизвестный со складского помещения организации в Ступинском проезде похитил 14 паллетов с фисташками, ущерб составил более 1 млн рублей. Похищенное было обнаружено на территории поселка Мосрентген. Стражи порядка задержали одного из подозреваемых", - сказали в пресс-службе.

Задержанным оказался 25-летний приезжий, который оказался знакомым потерпевшего. Он арендовал два грузовика с водителями, приехал на склад и открыл его запасными ключами, после чего загрузил фисташки в машины и уехал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.