СК возбудил еще одно дело в отношении экс-главы Клинского района Подмосковья Постриганя

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело - об организации преступного сообщества и мошенничестве - в отношении экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и семи его сообщников. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ)", - сообщила Врадий.

Кроме того, Постригань обвиняется в мошенничестве, восьми эпизодах присвоения имущества и семи эпизодах легализации имущества.

Все эти преступления, по версии следствия, были совершены Постриганем и его сообщниками с августа 2003 по июнь 2018 года. Преступное сообщество состояло из трех структурных подразделений, в него также вошли другие должностные лица местной администрации.

По данным следствия, в результате присвоения имущества и мошенничества Постригаем причинен ущерб на сумму 70 млн рублей. Также им и сообщниками были легализованы земельные участки, здания, строения и сооружения, добытые в результате совершения тяжких преступлений, рыночной стоимостью не менее 65,9 млн рублей. Уголовные дела соединены в одно производство. "Проверяется законность приобретения других объектов, ранее принадлежавших Клинскому муниципальному району", - добавила Врадий.

Ранее по иску Генпрокуратуры РФ Клинский городской суд обратил в доход государства имущество Постриганя и аффилированных с ним лиц стоимостью 10 млрд рублей.