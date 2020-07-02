В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом "Медиазоны" Френкелем

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Инцидент с полицейским, сломавшим руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю на избирательном участке в Санкт-Петербурге, должен быть расследован самым тщательным образом. Об этом журналистам заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, этот инцидент должен быть проверен, должен быть расследован обязательно, речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту, поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано", - сказал представитель Кремля.

Он при этом выразил уверенность, что этот отдельный инцидент на избирательном участке вряд ли может повлиять на мнение людей о голосовании. Отвечая на вопрос журналистов, обращают ли в Кремле внимание на то, что такие ситуации якобы уже не первый раз возникают именно в Петербурге, Песков подчеркнул, что в Кремле "не делают таких выводов".

На просьбу прокомментировать сообщения о попытках воспрепятствовать работе прессы в разных регионах РФ, пресс-секретарь главы государства отметил: "К сожалению, во всем мире случается такое, мы видим такие случаи абсолютно во всех странах". "Естественно, мы относимся к этому критически. Мы считаем, что журналисты должны абсолютно без препятствий - при условии соблюдения действующего закона - осуществлять свою деятельность", - сказал Песков. Он уточнил при этом, что ему "неизвестно о каких-то дополнительных указаниях президента на этот счет", потому как "есть действующий закон о СМИ, который и регулирует этот режим работы средств массовой информации". Песков заключил, что в целом все происходит в рамках существующего правового поля, "за исключением отдельных инцидентов, которые, конечно, вызывают обеспокоенность".

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель 30 июня около 15:00 мск приехал на участок для голосования "из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса". Сотрудники полиции по неизвестным причинам приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли ему травму. У журналиста сломана рука. Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что министерство передаст в Следственный комитет материалы проверки в отношении полицейского.

По данным петербургской полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением "об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии".