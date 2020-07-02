{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-директора строительного лицея в Вольске обвиняют во взяточничестве на 3 млн рублей

Мужчина вымогал взятки у своих подчиненных и угрожал им увольнением в случае отказа

САРАТОВ, 2 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении уже бывшего директора учреждения среднего профессионального образования в городе Вольске Саратовской области. Мужчину подозревают в нескольких эпизодах получения взятки на сумму 3 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем директоре Вольского строительного лицея.

По данным следствия, с апреля 2017 года по май 2020-го мужчина потребовал от 10 подчиненных взятки, обещая взамен покровительство и попустительство по службе. "При этом он ставил условие, что в случае их отказа он примет меры к увольнению сотрудников. Опасаясь потери рабочего места, подчиненные отдавали денежные средства, начисляемые им в качестве премиальных выплат. В общей сложности сотрудники передали более 3 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Обвиняемого отправили под домашний арест.

Теги
РоссияСаратовская область
Судью Арбитражного суда в Калмыкии осудили за хищение бюджетных средств
Женщина и два ее сообщника украли более 1,5 млн рублей
Читать полностью