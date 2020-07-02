Судью Арбитражного суда в Калмыкии осудили за хищение бюджетных средств

ЭЛИСТА, 2 июля. /ТАСС/. Судья Арбитражного суда Республики Калмыкия, а также два ее сообщника осуждены за продажу жилого помещения в федеральную собственность по завышенной цене. Они похитили более 1,5 млн рублей бюджетных средств, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике.

"Судья Арбитражного суда Республики Калмыкия и ее сообщники осуждены за совершение коррупционного преступления", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2014 году судья Арбитражного суда по предварительному сговору с жителем Элисты и его женой провели фиктивные торги и незаконно приобрели в федеральную собственность по завышенной цене квартиру для нужд Арбитражного суда республики.

"Виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере 300 тыс. рублей, двое других лиц приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком один год со штрафом 300 тыс. рублей каждому", - добавили в пресс-службе, отметив, что приговор в законную силу пока не вступил.