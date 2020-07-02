Епархия нашла свидетельства ненадлежащего обращения с детьми в уральском монастыре

"Сотрудники епархии собирают и всесторонне изучают свидетельства бывших воспитанников, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В епархию продолжают поступать все новые свидетельства. В связи с чем просим бывших воспитанников, считающих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания, обращаться к представителю епархии - руководителю отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерею Максиму Миняйло", - сообщили в пресс-службе.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия нашла людей, которые свидетельствуют о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними воспитанниками Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе епархии в четверг.

Ранее сообщалось о конфликте в Среднеуральском женском монастыре, в результате которого травмы получил режиссер съемочной группы журналистки Ксении Собчак Сергей Ерженков. Журналистка приехала в монастырь снимать сюжет о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове). После конфликта со съемочной группой в епархии попросили воздержаться от посещения обители.

Отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена состоялось 15 июня, но дальнейшее рассмотрение было перенесено на 26 июня, так как он не ответил на вопросы суда. После того, как схиигумен повторно не явился на суд в этот день, заседание было перенесено на 3 июля. Третье заседание станет итоговым вне зависимости от того, придет на него клирик или нет.