В Москве на Тверской улице загорелся жилой дом

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Жилой дом постройки конца 19-го века загорелся на Тверской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о пожаре по адресу: Тверская улица, дом 24. Из окна второго этажа наблюдается густой черный дым", - сказал собеседник агентства.

На место следуют пожарные, площадь возгорания уточняется. В доме 12 этажей, он построен в 1890 году.

Площадь пожара в квартире жилого дома составляет 50 кв. м.

"По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 кв. м", - сказал собеседник агентства. По данным источника, часть здания находится на реконструкции.

Номер сложности пожара повышен до четвертого, огнем охвачены третий и четвертый этажи.

По данным источника, въезд пожарных во двор затруднен.

В пресс-службе МЧС России, подтвердили информацию о пожаре. "По адресу: улица Тверская, дом 24, произошел пожар на втором этаже шестиэтажного дома, который находится на реконструкции, предположительно, на площади 50 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время, по данным министерства, к тушению пожара привлекаются 65 человек и 18 единиц техники, от МЧС России - 57 человек и 15 единиц техники.

По данным источника, пожар происходит над магазином "Хлебъ насущный".