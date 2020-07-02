В Москве на Тверской улице загорелся жилой дом

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Жилой дом постройки конца 19-го века загорелся на Тверской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.
"Поступила информация о пожаре по адресу: Тверская улица, дом 24. Из окна второго этажа наблюдается густой черный дым", - сказал собеседник агентства.
На место следуют пожарные, площадь возгорания уточняется. В доме 12 этажей, он построен в 1890 году.
Площадь пожара в квартире жилого дома составляет 50 кв. м.
"По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 кв. м", - сказал собеседник агентства. По данным источника, часть здания находится на реконструкции.
Номер сложности пожара повышен до четвертого, огнем охвачены третий и четвертый этажи.
По данным источника, въезд пожарных во двор затруднен.
В пресс-службе МЧС России, подтвердили информацию о пожаре. "По адресу: улица Тверская, дом 24, произошел пожар на втором этаже шестиэтажного дома, который находится на реконструкции, предположительно, на площади 50 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
В настоящее время, по данным министерства, к тушению пожара привлекаются 65 человек и 18 единиц техники, от МЧС России - 57 человек и 15 единиц техники.
По данным источника, пожар происходит над магазином "Хлебъ насущный".
⚠️Возгорание в доме 24 на Тверской улице. На месте работают оперативные службы. Движение по Тверской в сторону области ограничено до 1 полосы.— ЦОДД (@gucodd) July 2, 2020
Объезжайте! pic.twitter.com/4jyPACXV6c
Источник в экстренных службах добавил, что движение автомобилей по Тверской улице ограничено.
"Движение ограничено из-за пожара в здании постройки 1890 года. Оно расположено по адресу: Тверская улица, 24", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы ТАСС подтвердили, что "автомобильное движение в районе дома № 24 на Тверской улице, где произошел пожар в здании, ограничено в сторону области до одной полосы".