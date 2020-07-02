Суд приговорил к двум годам колонии сына экс-сенатора Галлямова, сбившего сотрудника ГИБДД

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы сына бывшего сенатора Тимура Галлямова, сбившего сотрудника ГИБДД. Об этом в четверг сообщила журналистам начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Сегодня Никулинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Москвы Тимура Галлямова. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). Суд приговорил Галлямова к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Нефедова.

26 мая 2019 года Галлямов, двигаясь на автомобиле, был остановлен инспектором дорожно-патрульной службы вблизи дома 48 по Кутузовскому проспекту для проверки документов. В ходе проверки выяснилось, что у него просрочен полис ОСАГО. Молодой человек попытался скрыться, но сотрудники ДПС на служебном автомобиле начали преследовать его, настигнув на Мосфильмовской улице. Инспектор предпринял меры к отстранению водителя от управления транспортным средством, но тот нажал на педаль газа и проехал по ноге полицейского. Позже молодой человек был задержан.

Отец Галлямова ранее был членом Совета Федерации от Амурской области.